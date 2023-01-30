بلينكن يرحب بعقد الحوار الوطنى وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه بحث مع نظيره المصرى سامح شكرى، قضية حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا أمر يناقشه مع دول أخرى، وأنه يرحب بالجهود والخطوات المهمة لمصر لحماية الحرية الدينية وحقوق النساء.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الإثنين. وأضاف بلينكن: "نرحب بعقد الحوار الوطنى وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، ونناقش تحقيق تقدم فى مجال حقوق الإنسان وإطلاق السجناء السياسين".

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