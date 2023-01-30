وفد ملتقى الإعلام العربي يزور معهد الإعلام الأردني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 03:30 مساءً - تنفيذا لقرار الدورة العادية 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب المتعلق بالاستئناس بالتجربة الأردنية في مجال إدراج مادة التربية الإعلامية في المنهج التعليمي

العربي، قامت اليوم الإثنين وفود الدول الأعضاء ووفد الأمانة العامة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي رئيس قطاع الإعلام، والاتصال بمعية محمد العضايلة رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي بزيارة معهد الإعلام الأردني.

وفي هذا الإطار، قدمت الدكتورة ميرنا أبو زيد عميدة المعهد عرضا مفصلا حول أهدافه وبنيته الإكاديمية وأدائه في مجال تنفيذ خطة عمل المعهد وبرامجه ولا سيما ما يخص مجال التدريب والشراكات مع المؤسسات المماثلة على المستوى العربي.

ومن جهته، أكد السفير أحمد خطابي الأهمية الخاصة لهذا الموضوع في أجندة مجلس وزراء الإعلام من منطلق الحرص للتأسيس لخطاب إعلامي عربي يتسم بالمصداقية والموضوعية والدقة في التعامل مع الوقائع والمعلومات المتداولة، وخاصة في الفضاء الرقمي، مشيراً إلى ما يعتري الأخبار الزائفة والمضللة من تأثيرات سلبية على الجمهور المتلقي من أفراد وجماعات.

وأوضح الحاجة الملحة للاعتماد على مصادر الخبر الرسمي في تكريس الثقة وتعزيز روح المواطنة ومواجهة التطرف وصيانة القيم المجتمعية القائمة على التسامح والعيش المشترك، مبينا أن جائحة كورونا اثبتت ارتفاع منسوب هذه الثقة لمًا قدمته وسائل الإعلام الرسمية من بيانات خلال الأزمة الصحية، مشيداً بالنموذج الأردني بإنشاء مرصد "أكيد" المختص برصد الشائعات وإعداد تقارير يومية ودورية في نطاق نشر ثقافة الشفافية والالتزام بمعايير العمل الإعلامي واحترام التشريعات وحماية الأخلاقيات المهنية.