سامح شكرى: مصر تثمن علاقات الصداقة مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - ولفت شكرى إلى وجود تقارب واسع فى المصالح الاستراتيجية المشتركة، كما أن هناك اتساق فى رؤى البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، كما أن هناك شراكة استراتيجية بيننا فى العديد من المجالات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره الأمريكى أنتونى بمقر وزارة الخارجية اليوم الإثنين.
وأضاف شكرى أن الرئيس السيسى استقبل الوزير بلينكن صباح اليوم، وتم استعراض أوجه العلاقات وهناك قدر كبير من التوافق فى الرؤى واهتمام لتطوير العلاقات الاستراتيجية، وتناول اللقاء اليوم أيضا القضايا الإقليمية والدولية، وهناك تعاون من أجل الاستقرار فى الشرق الأوسط ودفع الجهود التنموية والعمل على استقرار الشرق الأوسط وفقا لمبادئ الشرعية الدولية التى نعمل على تعزيزها.
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