سامح شكرى: علاقتنا بأمريكا على المستوى الاقتصادى متطورة

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن العلاقة بين مصر وأمريكا على المستوى الاقتصادى متطورة بداية من المعونة الأمريكية، ونحن نتطلع لمزيد من التعاون والإسهام مع الولايات المتحدة لما لديها من قدرات وإمكانيات.





جاء ذلك فى تصريحات له خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع أنتونى بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين.

وأضاف أن المشروعات التى ذكرها الوزير الأمريكى مهمة وإن كانت فى نطاق فنى، لكن الأزمة التى نواجهها كبيرة سواء فيما يتعلق بالضخم أو ارتفاع الأسعار وكلها تتطلب دعما أمريكيا.

وأشار شكرى إلى أنه استشعر رغبة من الوزير بلينكن فى المساعدة، ونتطلع لمزيد من الجهود المساندة لمصر فى التخفيف من العبء فى هذه المرحلة الحرجة ولدينا طموح أن يساعدنا الأصدقاء لأن استقرار مصر يساعد فى تحقيق المصالح الأمريكية.

وفيما يتعلق بإسرائيل، قال وزير الخارجية الأمريكى بلينكن إنه لا يوجد أى شك أنها لحظة صعبة حالية وهناك ارتفاع فى مستوى العنف على مدى الأشهر الماضية، وقمنا بإدانة الهجمات الإرهابية، كما ندين خسارة الأرواح البشرية ونحث جميع الأطراف على وقف التصعيد، ونقف مثل مصر وراء أهمية العمل على حل الدولتين.

وشدد على أن مصر لعبت دورا فى تخفيف هذا العنف خلال الفترة الماضية، ومصر مثلنا تريد دعم حل الدولتين ونحن نؤكد على إنهاء هذا الصراع.

وردا على سؤال حول وجود مبادرات أمريكية لإيجاد حل للأوضاع فى القضية الفلسطينية، قال شكرى إن هناك شراكة ممتدة بين مصر وأمريكا بالنسبة للقضية الفلسطينية والعمل على عدم تصعيد التوتر والوصول إلى اتفاق فى إطار التوافق الدولى وحل الدولتين ومصر تتعاون مع الولايات المتحدة فى إطار علاقتنا الثنائية، وكذلك مع الأردن والدول العربية الشقيقة التى تعمل لتحقيق المصالح المشتركة والعيش المشترك نظرا لأن القضية الفلسطينية تؤثر على شعوب المنطقة بالكامل، ومن أجل إقامة الدولة الفلسطينية وإطلاق قدراتها، ونعمل معا ولدينا كثير من التوافق فى الرؤى مع الولايات المتحدة إزاء هذا الصراع، ونرى أن المشاورات والاتفاق أفضل السبل، ومن الأهمية التعامل مع كل القضايا بالحوار وعدم اتخاذ قرارات تصعيدية خارج نطاق الشرعية الدولية والتحلى بالمصداقية وفقا لمبادئ القانون الدولى والقواعد المرتبطة بحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان خصوصا القضايا الفردية، قال الوزير شكرى نحن نريد تحقيق تقدم فى هذا الملف بشكل دائم، وأؤكد أن مصر حققت تقدما فى مجال الحريات الدينية وحقوق المرأة ومن خلال لجنة العفو الرئاسى يتم الإفراج عن السجناء، بناء على التقدير الخاص للدولة المصرية.