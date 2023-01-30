آمنة: تركيب 406 آلاف قطعة موفرة للمياه فى دور العبادة بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلن هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن تركيب أكثر من 406 آلاف قطعة موفرة فى دور العبادة بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس.





جاء ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، وعملاً بالبروتوكول الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى) لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب هذه القطع، وتغطية 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة، فى إطارالبروتوكول المشار إليه.

وأكد آمنة أنه تم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ، مشيراً إلى وجود خطة للتوسع فى إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه وتركيبها فى مختلف المنشأت والمبانى الحكومية والأماكن العامة والتى تقوم بتنفيذها جميع الوزارات وأجهزة الدولة ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظاً على مواردنا المائية وتوفير تكلفة استهلاك المياه.

وأشار هشام آمنة إلى أن محافظة الإسكندرية احتلت الصدارة فى تركيب القطع الموفرة للمياه والتى بلغ عددها 57,6 ألف قطعة يليها محافظتى القاهرة وأسيوط بـ24,5 ألف قطعة، ثم محافظة الشرقية بـ24,4 ألف قطعة، ثم محافظة المنوفية بـ22,2 ألف قطعة، والغربية بـ 22,1 ألف قطعة، والبحيرة بعدد 22 ألف قطعة، وقنا بـ19 ألف قطعة، والقليوبية والدقهلية والمنيا بعدد 18,1 ألف قطعة موفرة لكل منهم.

ووجه الوزير المحافظات بتحديد مسؤول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة، إضافة إلى موافاة الوزارة بشكل دورى بإجراءات التركيب فى جميع الوحدات والمراكز والمدن بكل محافظة وذلك من خلال مختص فى كل محافظة يقوم بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس.