مع الدفع بسيارات أمان.. «كلنا واحد» حتى نهاية رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية مواصلة مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر رمضان 2023 مع الدفع بسيارات منظومة "أمان" لطرح سلع غذائية بكميات إضافية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.





وواصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، التى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع مسؤولى 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وفى ذات السياق، قامت وزارة الداخلية بمواصلة الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.