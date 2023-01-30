إعدام 10 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بعد التنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق.





جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وتمكنت الحملات خلال المرور على 393 منشأة غذائية من ضبط وإعدام 10 أطنان و748 كيلوجرام لحوم وأسماك وخل وألبان وأغذية مختلفة، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 318 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 389 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة لتلك الإدارات، بالإضافة لإرسال 15 مخاطبة بالغلق للجهات المختصة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.