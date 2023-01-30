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بنسبة نجاح 58,9 %.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 02:26 مساءً - اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، محافظ شمال سيناء، الاثنين ، نتيجة الفصل الدراسي الأول "نصف العام"  للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20232022 بنسبة نجاح بلغت 58,9 %من المتقدمين للامتحانات.

 

وأكد المحافظ، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 9 آلاف و 236 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 9 آلاف و 160 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 7 آلاف و 840 طالبًا وطالبة علي مستوي المحافظة.

 

بدوره أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه سيتم اعلان النتيجة على الرابط المخصص لنتيجة الشهادة الاعدادية، لافتا إلى تلقي التظلمات اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين. 

 

حضر اعتماد النتيجة كل من خالد أبو سلمه مدير التعليم الاعدادى، إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الإبتدائي، عادل يحي ، رئيس لجنة النظام والمراقبة، عاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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