الأعلى للإعلام: جولة الرئيس الأسيوية جاءت فى توقيت مهم للغاية

جدة - نرمين السيد - وتعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الهند من أفضل وأنجح الزيارات مع دولة من أكبر اقتصادات العالم، في الوقت الذى ينغلق العالم على الحرب الروسية الأوكرانية بجانب حالة التضخم التى تشهدها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتى أهمية الزيارة وتوقيتها انطلاقًا من أهمية الاقتصاد الهندى "الواعد" بالنسبة لمصر، حيث تعد الهند ثانى دولة من حيث عدد السكان فى العالم، وهو ما يمثل فرصة لمصر لفتح أسواقًا جديدة هناك بجانب جذب السياح الهنود لمصر.

واستهدفت الجولة الأسيوية للرئيس السيسى تنويع علاقات مصر الخارجية تزامنًا مع الأزمات التى يواجهها الغرب جراء الأزمة الاقتصادية التى تسببت فى نقص إمدادات الطاقة والغذاء وهو ما أثر فى جميع دول العالم.

وتأتى الجولة بالتوازى مع تحركات رفيعة المستوى ولقاءات متبادلة مع مسؤولين أوروبيين وأمريكيين، وفى إطار تنوع مصر لعلاقاتها الخارجية وتعزيزها مع كل دول العالم شرقًا وغربًا.

ومن خلال دراسة للمجلس الأعلى للإعلام، شملت الجولة 8 لقاءات قمة و4 مؤتمرات صحفية وتوقيع 11 مذكرة تفاهم مع الهند وأذربيجان وأرمينيا بكل المجالات، و11 لقاء للرئيس السيسى مع المسؤولين فى الهند و4 لقاءات مع رجال الأعمال فى الهند وأذربيجان.

أولًا: زيارة الهند خلال الفترة من ( 24- 26 يناير 2023)

الهند كانت بداية الجولة الأسيوية، حيث جاءت زيارة الرئيس السيسى تلبيةً لدعوة ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، للمشاركة كضيف الشرف فى احتفال الهند بـ"يوم الجمهورية" يوم 26 يناير.

الرئيس السيسى خلال زيارته الثانية للهند، والتى رافقه خلالها وفد رفيع المُستوى ضم عدد من الوزراء والمسؤولين شهدت نشاطًا ولقاءات متعددة من كِبار المسؤولين بالهند بداية من مراسم الاستقبال الرسمية فى ساحة القصر الرئاسى "راشتراباتى بهافان" فى نيودلهى، والتى استقبلته خلالها رئيسة الجمهورية دروبادى مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودى، وألقى خلالها الرئيس السيسى كلمة أكد فيها على العلاقات القوية بين البلدين.

الرئيس السيسى عقد لقاءات مُنفردة مع رئيسة الهند ورئيس الوزراء، وأيضًا جلسة مُوسّعة بحضور وفدى البلدين فى أجواء من الصداقة والتفاهم، حيثُ تبادل الوفدان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأعقبها مؤتمر صحفى أعرب خلاله الزعيمان عن تقديرهما للتعاون المُثمر بين الجانبين على المُستوى الثنائى وفى المحافل الدولية.

وأشار الزعيمان إلى أهمية توقيت هذه الزيارة، إذ تحتفل الدولتان الصديقتان بالذكرى الخامسة والسبعين على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، وشهدت الزيارة تأكيد الرئيس السيسى ورئيس وزراء الهند الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" التى تغطى المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة.

اتفق الجانبان أيضًا على أن انتشار الإرهاب فى جميع أنحاء العالم يُشكِّل أحد أخطر التهديدات الأمنية للإنسانية داعين إلى عدم التسامح مُطلقًا مع الإرهاب وجميع من يشجعونه ويدعمونه ويمولونه أو من يوفرون ملاذات للإرهابيين والجماعات الإرهابية، مهما كانت دوافعهم، وشددا على الحاجة إلى قيام المُجتمع الدولى بتنسيق العمل بهدف القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما فى ذلك الإرهاب العابر للحدود، وكررا إدانتهما لكل جهود استخدام الدين، من قِبَل دول أو جماعات، لتبرير أو دعم أو رعاية الإرهاب ضد دول أخرى.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لإيلاء أولوية قصوى لقضايا تَغيُّر المَناخ والبيئة والتنمية المستدامة، وكذا تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، واتفقا على مواصلة جهودهما المُشتركة ذات الصلة فى هذه المجالات من خلال تبادل الخبرات والنماذج التى يتم تطويرها للتكيف وبناء المرونة فى مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.



وعلى هامش الزيارة شارك الرئيس السيسى فى اجتماع مُوسَّع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود، دعا خلالها مُجتمع الأعمال الهندى لاستكشاف فرص الأعمال الجديدة والناشئة فى مصر، لا سيّما من خلال الاستثمار فى قطاعات البنية التحتية والبتروكيماويات والطاقة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم وتنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات، كما التقى عددا من رؤساء الشركات الهندية.

وتأكيدًا على العلاقات بين البلدين شهد الرئيس السيسى التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاوُن بين البلدين فى مجال الأمن السيبرانى والزراعة وفى شؤون الشباب وفى مجال الإعلام والإذاعة.

وخلال زيارته للهند قام الرئيس السيسى بزيارة ضريح "المهاتما غاندى" فى "راج غات"، كما استقبل جاجديب دانكار، نائب رئيسة جمهورية الهند، والدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير خارجية جمهورية الهند.

وتتميز العلاقات المصرية الهندية بتاريخها العريق وتعكس العلاقات المعاصرة أيضًا التعاون بين دولتين كبيرتين، حيث تمثل كل منهما ثقلًا إقليميًا خاصًا فى منطقتها، وقد ترسَّخت هذه العلاقات من التطلعات والتحديات المشتركة التي يواجهها البلدان.

وجاءت أبرز نتائج زيارة الرئيس للهند كالآتى:

الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التى تغطى المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة.

تعظيم المصالح المشتركة وتعزيز الدعم المتبادَل للتغلُّب على الصعوبات الناجمة عن مختلف الأزمات والتحديات المتتالية التى يواجهها العالم.

توثيق التعاون السياسى والأمنى، وتعميق المُشاركة الاقتصادية، وتقوية التعاون العلمى والأكاديمى، فضلًا عن توسيع الاتصالات الثقافية والشعبية.



العمل من أجل وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكى فى غضون السنوات الخمس المُقبلة، من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة.

الترحيب بتوسيع الاستثمارات الهندية فى مصر، والتى تزيد حاليًّا على 3.15 مليارات دولار أمريكى.

تأكيد الهند دعمها للاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة فى مصر.

تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات بناء القدرات وتبادُل الخبرات فى المجالات التنموية فى ضوء نجاح التجربة المصرية فى تنمية المناطق الريفية فى إطار مشروع "حياة كريمة".

التعاون فى تجارة السلع الاستراتيجية والمطلوبة لتحقيق الأمن الغذائى.

التأكيد على أهمية التعاون الدفاعى فى تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع التعاون فى مجال الفضاء من خلال الاستفادة من خبرة الهند فى بناء وإطلاق الأقمار الصناعية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء.

تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات مُكافحة الأمراض ومُعالجة الأزمات الصحية.

تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة خصوصا الهيدروجين الأخضر.

ثانيًا: زيارة أذربيجان خلال الفترة من (27- 28 يناير 2023)

أذربيجان كانت المحطة الثانية فى جولة الرئيس السيسى الأسيوية، حيث عقد مباحثات على مستوى القمة، مع نظيره الأذرى إلهام علييف، وأيضًا جلسة مباحثات مُوسَّعة ضمت وفدى البلدين، وأشاد خلالها الرئيس السيسى بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر وأذربيجان ومدى تميُّزها.

وأكد الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأذرى، أهمية تنشيط التبادل التجارى بين البلدين ليرتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المشتركة، ويتسق مع ما يتمتع به البلدان من إمكانات واعدة للتصنيع والتصدير، وهو الأمر الذى سيكون محل بحث معمق من الجانبين خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المقرر عقدها فى القاهرة العام المقبل 2024.

كما عقد الرئيس السيسى جلسة مباحثات مع كِبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات فى أذربيجان، تم خلاها استعراض الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر والمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها.

وشهدت الزيارة التوقيع على مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات الثقافة، والموارد المائية والتجارة.

علاقات ممتدة

وتقوم العلاقات المصرية الأذرية على أساس قوى من التماثُل والتقارب، كما تعد مصر من أولى الدول التى اعترفت باستقلال أذربيجان فى ديسمبر 1991.

وترتبط الدولتان بعلاقات تاريخية وتفاهمات سياسية تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واحتفلت مصر وأذربيجان فى 2022 بذكرى مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، كما شهد عام 2022 انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والفنى فى باكو.

دشنت الدولتان خط الطيران المباشر بين باكو وشرم الشيخ، والذى ساهم فى تعزيز معدلات السياحة بين البلدين.

شاركت مصر فى فعاليات المنتدى العالمى الرابع للحوار بين الثقافات فى باكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

ثالثًا: زيارة أرمينيا خلال الفترة من (28-29 يناير 2023)

كانت زيارة الرئيس السيسى لأرمينيا هى محطته الثالثة والأخيرة فى جولته الأسيوية والتى تعد أول زيارة لرئيس مصرى منذ استقلال أرمينيا، وتأتى فى ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتى لا تقتصر فقط على الشق الرسمى، وكون مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، وإنما تتعدى ذلك لتشمل العلاقات الشعبية الوطيدة، واستضافة مصر لجالية أرمينية كبيرة ساهمت من جانبها بدور مهم فى تاريخ مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.

وشملت الزيارة عقد لقاء قمة مع نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، وفاهاجن خاتشاتوريان، رئيس الجمهورية، لتبادُل الرؤى بشأن سُبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وفى كل القطاعات، وأهمية الزيارة أكد عليها الرئيس الأرمينى ووصفها بأنها حدث تاريخى.

الرئيس السيسى والرئيس الأرمينى شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية فى البلدين للتعاون فى عدد من المجالات، وهى المجال العلمى والتكنولوجى، والشباب ومذكرة تفاهم للتعاون المؤسسى فى المجال الاستثمارى وأعقبها مؤتمر صحفى تَطرَّق خلاله الرئيس السيسى إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية، ذات الاهتمام المشترك سواء فى منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز، حيث تم تأكيد أهمية الحوار والتفاوض والعمل الدؤوب لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل، ولاستكمال مسار السلام، وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب لاسيّما فى المرحلة الراهنة، التى تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادى فى ضوء تداعيات أزمة جائحة "كورونا" والأزمة "الروسية الأوكرانية".

علاقات تاريخية

وتعد مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال أرمينيا عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتى، وتم التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية فى 1992، وافتتحت السفارة المصرية فى يريفان فى مايو 1993، كما افتُتِحت السفارة الأرمينية فى القاهرة فى مارس عام 1992.

وتتسم العلاقات المصرية الأرمينية بخصوصية تاريخية، وعلاقات تعاوُن وثيقة وبنَّاءة، لا سيّما فى ظل الجالية الأرمينية الكبيرة الموجودة فى مصر.

وأهم ما يميز العلاقات السياسية بين البلدين هو تقدير أرمينيا لموقف مصر المحايد من نزاع "ناجورنوكراباخ".

ويؤدى الصندوق المصرى للتعاون الفني مع دول الكومنولث دورًا مهمًا جدًّا فى تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا شك أن المساعدات التى يقدمها الصندوق لها تأثير إيجابى فى مواقف أرمينيا المؤيدة دائمًا لمصر فى المحافل الدولية.