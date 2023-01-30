«كلنا أخوة» مؤتمر المدارس الفرنسيسكانية مع «خريجى الأزهر العالمية»

جدة - نرمين السيد - تحت شعار "كلنا أخوة"، وانطلاقا من وثيقة "الأخوة الإنسانية"، تم تنظيم مؤتمر للمدارس الفرنسيسكانية بمصر، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وذلك فى الفترة السابع والعشرين، وحتى الثلاثين من الشهر الجارى، بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.





جاء ذلك بمشاركة 60 معلما ومعلمة من 14 مدرسة فرنسيسكانية، من مختلف محافظات مصر، وتضمن المؤتمر العديد من المحاضرات الهامة مثل: التعرف على وثيقة الأخوة الإنسانية، تحليل الوثيقة، الدور والمسؤولية فى تحقيق أهداف الوثيقة، كيفية تطبيق الوثيقة وأهدافها فى المدارس الفرنسيسكانية، وغيرها من المحاضرات التكوينية الهامة من محاضرين أجلاء.

وتم أيضا تنظيم لقاء مشترك مع منظمة خريجى الأزهر، بجامعة الأزهر، الذى احتوى على كلمة من الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، وكلمة من الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوى، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ومحاضرة بعنوان "حرية الإبداع الأدبى المسيحى فى الدول العربية"، مع الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمى للمنظمة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "ذاكرة الغفران" مع الأب ميلاد شحاتة، مسؤول المركز الثقافى الفرنسيسكانى للدراسات القبطية.



وكرم الأب مراد مجلع كل من أ.د محمد حسين المحرصاوى، المحاضر، أ.د إبراهيم الهدهد، أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أ.د عبدالدايم نصير، أمين عام المنظمة، على سامى، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة، المشرف العام على مشروع "سفراء الأزهر"، تسنيم عمار، نائب مدير إدارة المشروعات بالمنظمة، وذلك لمجهوداتهم المستمرة فى التعاون المشترك المثمر.

وتضمن المؤتمر أيضا عددا من الزيارات منها زيارة الأزهر الشريف، الصوت والضوء، خان الخليلى، العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من الزيارات الأخرى.