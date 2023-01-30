جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات له خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، صباح اليوم الإثنين. وأوضح أن مصر تتعاون مع واشنطن لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكى ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى: مكافحة الإرهاب من أولويات التعاون مع أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.