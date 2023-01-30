عودة مرضى الغسيل الكلوى من «الغار» إلى «حميات الزقازيق»

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة صباح اليوم، الإثنين، على مستشفى الحميات بالزقازيق، لمتابعة بدء التشغيل التجريبى لقسم الكلى الصناعى بمبنى الوحدات المتخصصة الجديد بمستشفى حميات الزقازيق، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى، والتى تأتى ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الصدر والحميات.





وأشرف وكيل الوزارة على إعادة مرضى الغسيل الكلوى من مركز طبى الغار والملحق بمستشفى الزقازيق العام، واطمأن على انتظام أعمال الغسيل الكلوى بمستشفى الحميات، بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة بها خلال الأيام القليلة الماضية، فيما يخص تشغيل المولدات الكهربائية، ومحطة معالجة المياة، ومطابقة نتائج عينات المياه للإشتراطات الصحية، مقدما الدعم النفسى للمرضى، وموجها بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لهم، والذين بدورهم أعربوا عن شعورهم بالسعادة لعودتهم لتلقى جلسات الغسيل الكلوى بالمستشفى، مقدمين الشكر لوكيل الوزارة والفرق الطبية بالمستشفى. يذكر أن مستشفى الحميات خضعت للتطوير وإنشاء مبنى متكامل للوحدات المتخصصة، مكون من أربعة أدوار، يضم مركز للغسيل الكلوى، ووحدة الكبد ومناظير الجهاز الهضمى، وقسم عناية مركزة، وقسم داخلى للإقامة، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

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