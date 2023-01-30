وزير الخارجية: عقد لجنة اقتصادية «مصرية - أمريكية» العام الجارى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات له خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم، عرضته قناة "إكسترا نيوز".

وأضاف: "هذا يزداد أهمية فى ضوء الأجواء الاقتصادية الراهنة والضغوط التى ليست على مصر منفردة ولكن تواجه الكثير من الدول النامية فى العالم ونتطلع أن يكون هناك فرصة لمزيد من الاستثمارات الأمريكية والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات والتغلب على هذه الصعوبات".