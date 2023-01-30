بلينكن: مستقبل العلاقات مع مصر مشرق وسندعمها فى الاستثمار بمجال الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حديثه فى مؤتمر صحفى، مع سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر حققت تقدما كبيرا فى مجال حقوق الإنسان، مردفا: "نرحب بالحريات الدينية فى مصر". وعبر وزير الخارجية الأمريكى عن تقدير الولايات المتحدة لجهد القيادة المصرية فى ملف تغير المناخ، موضحا أن بلاده ستدعم مصر فى الاستثمار بمجال الطاقة. وشدد على أن الحوارات مع مصر تعكس العلاقات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن مستقبل العلاقات مع مصر مشرق.

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