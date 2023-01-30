شكرى: تعزيز علاقتنا مع واشنطن على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أن الموضوعات التى نُوقشت خلال اليوم، عكست تقارب الواسع لمصالحنا الاستراتيجية والاتساق الكبير فى رؤانا تجاه العديد من القضايا، كما أظهرت أيضًا وجود إمكانيات هائلة لتطوير صداقتنا الاستراتيجية فى الكثير من المجالات.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل اليوم، وزير الخارجية الأمريكى، وجرى استعراض أوجه العلاقات بين البلدين والطبيعة الاستراتيجية لهذه العلاقات، وقدر التوافق القائم على رؤى البلدين، سواء فى مجال تطوير العلاقات الاستراتيجية فيما بيننا، أو فيما يتعلق بتناول القضايا الإقليمية والدولية.
وتابع وزير الخارجية: "نحن نعول كثيرًا على التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة، فى إطار تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط فى دفع الجهود التنموية وفى العمل على تحقيق الاستقرار وفقًا للمبادئ الشرعية الدولية، ووفقًا للمصالح المشتركة التى يعمل على تعزيزها".
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