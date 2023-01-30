سامح شكرى: يجب التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وشدد وزير الخارجية، فى مؤتمر صحفى، مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، على أنه يجب التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن مصر تتعاون مع واشنطن لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكى ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط.