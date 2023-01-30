في ندوة وزارة الداخلية.. ضياء رشوان: الدولة تصارح المواطن بالمشكلات وعلينا دور في معركة الوعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 12:30 مساءً - قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تنمية وعى المواطن تعد من أهم التحديات التى تواجه الدولة، مضيفاً أن لكل شعب مشكلاته وإدراكاته التى من الممكن أن تكون غير واعية.

وأضاف رشوان، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها أكاديمية الشرطة صباح اليوم، تحت عنوان: "الوعى العام احد دعائم الاستقرار الوطنى"، أن الشعب المصرى يدرك الحقيقة كما هى وخلال كل الأوقات العصيبة، مشيراً إلى أنه من المفترض ألا يتم الكذب على المواطنين ومواجهتهم بالمشكلات التى تمر بها بالدولة، وهذا ما تقوم به مؤسسات الدولة بالفعل لتشكيل الوعى العام ولعدم السماح للعناصر التخريبية فى بث سمومهم لمواطنين.

وأكد رشوان أن جماعة الاخوان تعمل على بث سموها، وتشكيل وعى عام مضلل من خلال نشر الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقنواتهم التى تبث من الخارج ، ودائما ما يروجون أن مصر ستسقط غدا، مستكملاً أنه يجب على الإعلام المصري مواجهة الشائعات، ليس من خلال التجاهل بل من خلال إظهار الحقائق أمام المواطنين لرفع الوعى العام لدى المواطن.