في ندوة وزارة الداخلية.. اللواء سمير فرج يستعرض أسالبيب التصدى لحروب الجيل الرابع والخامس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 12:30 مساءً - كشف اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية السابق بالقوات المسلحة عن الأسلوب العلمى المناسب للتصدى للحروب الجيل الرابع والخامس ، على إعتبار أنه العنصر الأساسى التوعية ويليها شفافية الدولة فى عرض الحقائق.

وخلال الندوة التثقيفية التي نظمتها أكاديمية الشرطة منذ قليل بعنوان " الوعي العام أحد دعائم الاستقرار الوطني"، أنه من ضمن أساليب التصدي لحروب الجيل الرابع والخامس هي الخطة الإعلامية الشاملة للدولة بالتشارك مع كافة وزارات وأجهزة الدولة .

وأضاف اللواء فرج، أنه من ضمن مراحل خطط المواجهة أيضًا وضع خطة مضادة للحرب النفسية والتركيز على فئة الشباب فى المرحلة القادمة، مؤكدًا أن الكتائب الإلكترونية تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمل مجموعة من الحسابات الوهمية، وتدار من قبل عدد من الاشخاص للتحكم فى مواقع التواصل الاجتماعى ونشر " هاشتاجات " لعمل ما يسمى بالتريند معتمدة على الأخبار والمعلومات المفبركة.

وأشار اللواء سمير فراج بأن الهدف من حروب الجيل الرابع والخامس هو اسقاط النظام للدولة المعادية وليس بالقوة العسكرية فقط ولكن بتفكيك مفاصل الدولة من الداخل، لافتاً أن أساليب حروب الجيل الرابع والخامس ترتكز على نشر المخدرات وشن حرب نفسية ، نشر الفوضى الإدارية ، الفساد ، الإشاعات ، استغلال الظروف العرقية، التفرقة الدينية والإرهاب، واستغلال قضايا الانحراف.