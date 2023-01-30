وزيرة التضامن تشارك في افتتاح المؤتمر السنوي الأول لمجلة علاء الدين بمؤسسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 12:29 مساءً - تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تشارك السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي غدا الثلاثاء في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الأول الذي تنظمه مؤسسة الأهرام ممثلة فى مجلة علاء الدين تحت عنوان "أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل المصرى أولوية"،بمشاركة وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسف والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي التزام مصر الكامل باحترام حقوق الأطفال منذ توقيعها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وما تبع ذلك من قوانين، وحتى إصدار الدستور المصري وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى تتناول قضايا حقوق الأطفال خاصة من الأسر والفئات الأولى بالرعاية ضمن برامج الحماية والرعاية الاجتماعية من خلال منظور متكامل يتضمن كافة الأبعاد والقضايا المتعلقة بتلك الفئات.

وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها أحد الجهات المعنية بإنفاذ قانون الطفل، كما ورد بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، فإن ذلك يتم عبر عدد من المحاور منها ما هو خاص برعاية الأطفال وحماية الأولى بالرعاية منهم، وما هو خاص بتثقيفهم بيئيًا هم وأسرهم، وما هو خاص بتخفيف حدة المخاطر عليهم وتأمينهم صحياً وتغذوياً وتعليمياً، ومنها ما هو خاص بأهمية تضمينهم ومشاركتهم في كافة القضايا الخاصة بهم.

واشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بحرص مؤسسة الأهرام على تنظيم هذا المؤتمر المهم، مؤكدة على دور القوة الناعمة والمؤسسات الإعلامية والصحفية في تنظيم مثل هذه الفعاليات وحرص الوزارة على المشاركة بها ورعايتها لما تمثله من دور مهم في توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدي البعض من خلال برنامج وعي للتنمية المجتمعية الذي يناقش عدد من الموضوعات الحقوقية مثل مكافحة الممارسات الضارة والتعليم وصحة الأم والطفل وتضمينها في اطار شروط برامج الدعم النقدي ،وتتبنى الوزارة أيضا مفهوم تعزيز قيم وممارسات المواطنة لدى الأطفال وقضية التربية الأسرية الإيجابية وتنمية الطفولة المبكرة.