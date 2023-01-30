وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرأس اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 12:29 مساءً - - الوزير يؤكد أهمية التعاون الدولي مع الجامعات والمراكز البحثية الأجنبية المرموقة

- الوزير يؤكد حرص الدولة على خلق البيئة العلمية المُشجعة للباحثين والمُبتكرين

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. جاد القاضي رئيس المعهد، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، د.وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير حرص الدولة على خلق البيئة العلمية المُشجعة للباحثين والمُبتكرين، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين المعهد والمراكز والمعاهد البحثية الأخرى واستفادة كل جانب من الآخر؛ لتحقيق رؤية الوزارة، بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما أكد د. أيمن عاشور على أهمية التعاون الدولي مع الجامعات والمراكز البحثية الأجنبية المرموقة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة مشروعات التنمية والاقتصاد الوطني.

وقدم المجلس الشكر للدكتور محمد القوصى المدير التنفيذي السابق لوكالة الفضاء المصرية على ما قدمه من إنجازات ومشاركات خلال فترة رئاسته للوكالة وعضويته بمجلس إدارة المعهد، موجهًا التهنئة للدكتور شريف صدقى لتوليه منصب المدير التنفيذي للوكالة وعضوية مجلس إدارة المعهد.

كما قدم المجلس الشكر للمهندس علاء عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني السابق على مساهماته خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة، موجهًا التهنئة للدكتورة مها محمد فهيم لتوليها رئاسة الهيئة وعضوية مجلس إدارة المعهد.

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض د. جاد القاضي الإنجازات الربع سنوية للمعهد، ومنها: التعاون مع البنك الدولي وهيئة المجتمعات العمرانية للمساهمة في تطبيق المخرجات البحثية للمعهد بما يعود بالنفع على مشروعات التنمية المجتمعية، ومشاركة المعهد في عدد من الفعاليات ومنها مؤتمر المناخ COP27 حيث شارك المعهد في عدد من الموضوعات كالانبعاث الشمسي والزلازل وتوزيع درجة الحرارة، وكذا عدد من الفعاليات التي نفذها المعهد مع منظمتي اليونسكو والإيسسكو، فضلًا عن توقيع المعهد عددًا من اتفاقيات التعاون الدولية مع سلطنة عمان والمملكة المغربية وجمهورية السودان، وكذلك التعاون مع الوكالة الإفريقية للتنمية والشراكة لدعم مرصد الزلازل بدولة الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون المحلية ومنها توقيع اتفاقية مع جامعة الأقصر وهيئة المحطات النووية.

كما شمل تقرير الإنجازات تنظيم برنامج "الأمل" لتدريب الطلاب، حيث تم تدريب ٥٠٠ طالب وطالبة من الجامعات المصرية في تخصصات الفلك وأبحاث الفضاء خلال مراحل البرنامج المختلفة، ولفت التقرير إلى المؤتمرات الدولية والمحلية التي شارك بها المعهد خلال الفترة الماضية، والمنح الدراسية والمهمات العلمية لأعضاء هيئة البحوث.

كما استعرض رئيس المعهد تقارير عمل اللجنة العلمية الدائمة للجيولوجيا والجيوفيزياء، واللجنة العلمية الدائمة للفلك والفضاء، فضلًا عن استعراض الحساب الختامي لموازنة المعهد للعام المالى 2021/2022، مشيرًا إلى زيادة عدد المشروعات البحثية للمعهد الممولة من جانب هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما أحيط المجلس علمًا بتنظيم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المؤتمر الإقليمى السادس للاتحاد الدولي للفلك بالشرق الأوسط وإفريقيا خلال شهر فبراير القادم.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بالتعيينات وترقيات وإعارات أعضاء هيئة البحوث.