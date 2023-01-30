وزير القوى العاملة يلتقى وفداً من إدارة اكبر شركة لإنتاج السكر في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 12:29 مساءً - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على جاهزية "الوزارة" في تقديم كافة أشكال التعاون مع إدارة شركة القناة للسكر بالمنيا بإعتبارها أكبر شركة في إنتاج السكر الأبيض في الشرق الاوسط وأفريقيا ،على ان يشمل التعاون مجالي التدريب المهني ،والسلامة والصحة المهنية ، فضلا عن رعاية العمالة الزراعية وإمكانية ضمها لمنظومة التأمينات الإجتماعية..جاء ذلك خلال لقاء "الوزير" صباح اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع وفد من إدارة شركة القناة للسكر برئاسة الدكتور كامل عبدالله الرئيس التنفيذي، وذلك لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الوزارة والشركة ،ووجه "الوزير" الادارات المختصة بالوزارة بصياغة بروتوكول تعاون يشمل ما جرى الاتفاق عليه في الإجتماع ،خاصة مع المركز القومي للسلامة والصحة المهنية التابع للوزارة ،وأيضا أوضح أن الوزارة تمتلك مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة على إستعداد كامل لتدريب وتأهيل العمالة في المنيا على المهن التي تحتاجها "الشركة"،مشيراً إلى خطة الوزارة لتطوير المناهج بها،ناهيك عن البحث عن الأليات المناسبة لإدماج العمالة المتعاقدة والموردة للشركة تحت مظلة العمالة غير المنتظمة لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهم وعددهم أكثر من 15 الف عامل متعاقد ومورد.

من جانبه تقدم الدكتور كامل عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة بالشكر والتقدير للوزير على هذا اللقاء، مثمناً دور الوزارة في التعاون مع شركات القطاع الخاص وتعزيز علاقات العمل، مستعرضاً أهم المحاور التي تتطلع الشركة للتعاون مع الوزارة فيها وهي : مجال السلامة والصحة الهنية وتنظيم وعقد ندوات توعية بهذا الشأن، ومجال التدريب المهني ، وشمول فئة المزارعين بالشركة سواء العاملين أو الموردين تحت مظلة رعاية وحماية الدولة .

يذكر أن شركة القناة للسكر تأسست بمساهمة من مجموعة شركات جمال الغرير –الإماراتية، وشركة الأهلى كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، وشركة موربان إنرجى ليمتد الإماراتية، لتنفيذ مشروع أكبر مصنع لإنتاج السكر الأبيض من بنجر السكر فى العالم على مساحة 240 فدانا، إلى جانب استصلاح واستزراع 181 ألف فدان باستثمارات إجمالية للمشروع تقدر قيمتها بنحو مليار دولار، وتم بدء تشغيل الخط الأول والثاني لمصنع المنيا بطاقة إنتاجية 18 ألف طن سكر يومياً تمهيداً للوصول للطاقات الإنتاجية القصوى والبالغ قدراتها نحو مليون طن سنوياً خلال العام الجارى 2023، وفور الوصول للطاقات القصوى ستساهم الشركة إيجاباً في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 100% بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تقوم بشكل رئيسي على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية .

حضر اللقاء من جانب الشركة : محمد عدلي رئيس قطاع الموارد البشرية، و ياسر سعيد رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية، وحضر اللقاء من جانب الوزارة :إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وسهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة العمالة غير المنتظمة.