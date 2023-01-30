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مدبولى: نتحرك بخطط شاملة للتأكد من توافر العملة الأجنبية فى الأسواق

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أحمد حمدى 2023-01-30 11:27 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتحرك بسرعة للتعامل مع كل التحديات والعودة مرة أخرى على المسار، وإدراك إمكانيات النمو الهائلة الموجودة لدينا، «نوضح أنه منذ ديسمبر من العام الماضى، تكمنا من الاستجابة لاحتياجات السوق، والعمل عن كثب مع البنك المركزى، للإفراج عن البضائع والسلع الموجودة فى الموانئ المصرية بدءًا من أول ديسمبر 2022 حتى الآن».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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