مدبولى: نتحرك بخطط شاملة للتأكد من توافر العملة الأجنبية فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتحرك بسرعة للتعامل مع كل التحديات والعودة مرة أخرى على المسار، وإدراك إمكانيات النمو الهائلة الموجودة لدينا، «نوضح أنه منذ ديسمبر من العام الماضى، تكمنا من الاستجابة لاحتياجات السوق، والعمل عن كثب مع البنك المركزى، للإفراج عن البضائع والسلع الموجودة فى الموانئ المصرية بدءًا من أول ديسمبر 2022 حتى الآن».





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