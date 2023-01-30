لقاء جماهيرى لوزيرة الهجرة فى الشرقية ضمن «مراكب النجاة»

جدة - نرمين السيد - وصلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صباح اليوم الإثنين، إلى مقر ديوان عام محافظة الشرقية، وكان فى استقبالها الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فى إطار إطلاق وتنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





وخلال الزيارة تلتقى وزيرة الهجرة، أهالى محافظة الشرقية فى لقاء جماهيرى مفتوح، للنقاش معهم وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، كما تستهدف وزارة الهجرة، بالتعاون مع محافظة الشرقية وكل الجهات المعنية، من هذه الزيارة، استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، لدعم شباب القرى فى المحافظة ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وكذلك استعراض جهود المجلس القومى للمرأة لتوعية السيدات والأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية. كما تتضمن الزيارة افتتاح وتفقد السفيرة سها وزيرة الهجرة للقافلة الطبية التى تنظمها مؤسسة صناع الخير بميدان المحطة بالزقازيق فى تخصصات العيون والقدم السكرى، فى إطار تعاونها مع وزارة الهجرة لتنظيم قوافل طبية فى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهالى هذه القرى، كونها ضمن الأكثر احتياجا. وتتضمن مبادرة "مراكب النجاة" فى مرحلتها الجديدة، تنفيذ المجلس القومى للمرأة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة، حملة توعوية متعددة الأنشطة بـ6 محافظات هى (الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، المنوفية)، وتستهدف الأمهات والطلبة والشباب.

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