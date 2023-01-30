تسجيل وتسليم الاستمارات.. مواعيد مهمة على طلاب الثانوية العامة الالتزام بها

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة (المنتظمين والمنازل) بالالتزام بعدة مواعيد مهمة تتعلق بتسجيل وتسليم الاستمارات الإلكترونية للتقدم لامتحان هذا العام 2023.





وبحسب كتيب تعليمات التقدم لامتحانات الثانوية العامة لعام 2022- 2023، على الطلاب الالتزام بالمواعيد التالية: - الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة على الموقع الإلكترونى. - الأحد 12 فبراير 2023: بدء تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس. - الخميس 2 مارس 2023: آخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارات الإلكترونية للمدارس. - الخميس 6 أبريل 2023: آخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الإلكترونية للمدارس. وأكدت الوزارة أنه لن يتم قبول استمارة التقدم للامتحان من أى طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب. وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 - 2023، يوم الأحد الموافق 2023/1/15. وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، وتستمر لمدة شهر كامل. اقرأ أيضا| استمارة الثانوية العامة 2023.. رابط التسجيل والأوراق المطلوبة

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