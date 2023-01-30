عاجل.. السيسى يلتقى وزير الخارجية الأمريكى بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، بقصر الاتحادية أنتونى بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.



جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، بقصر الاتحادية أنتونى بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.

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