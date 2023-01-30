لليوم الـ153.. إقبال كبير على منافذ كلنا واحد

جدة - نرمين السيد - توافد المواطنون بكثافة لليوم الـ153 على التوالى، على المنافذ والسرادقات التى أعلنت عنها وزارة الداخلية والمشاركة بفاعليات المرحلة الـ23 من مبادرة (كلنا واحد)، والتى أطلقت بداية سبتمبر الماضى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وتم مدها حتى نهاية أكتوبر الماضى، قبل أن يتم مدها حتى شهر رمضان المبارك.





وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية على تلك المبادرة ودورها فى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب حرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات، والتى تعكس تطور الفكر الأمنى للوزارة، وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، خاصة فى الأعياد والمواسم الاجتماعية، والدينية، والوطنية، مما من شأنه مد جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت فى 28 أكتوبر الماضى، مد فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية الرئيس السيسى والتى تم إطلاقها أول سبتمبر الماضى حتى نهاية نوفمبر الماضى، ثم أعلنت فى 28 نوفمبر الماضى مدها حتى نهاية ديسمبر الماضى ثم لنهاية يناير الجارى، قبل أن تعلن فى 26 يناير مدها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وتوفر هذه المبادرة كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل لـ60% بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأوضحت أنه تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة بالمبادرة، لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (34 سلسة - 1051 فرعا - 4 شوادر) بمختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة، والمشاركة بتلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، على أن تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

كما أعدت منظومة (أمان) التابعة لوزارة الداخلية، مساهمة منها فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، عبوات بها سلع متنوعة بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

وتوزع منظومة أمان عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجا، والمناطق الحضارية الجديدة فى إطار الدعم والمساندة التى تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.