القصير: البورصة السلعية تعالج التسعير العشوائى

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية الدور الذى تلعبه البورصة المصرية للسلع فى علاج التسعير العشوائى والتشوهات السعرية فى السوق المصرية، ووضع آلية مهمة لضمان عدالة تداول السلع من خلال تفعيل آليات السوق وتجميع البيانات عن المتعاملين والمنتجين وتقليص عدد الوسطاء من حلقات التداول مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار فى السوق المصرية.





جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، وبحث معه كيفية الاستفادة من الزراعات التعاقدية، وخصوصا سلعتى الذرة وفول الصويا، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وعلى شاكر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبورصة المصرية للسلع، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية.

وأوضح القصير أن الاجتماع يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالسلع الاستراتيجية والتوسع فى زراعتها وتوفير كل مستلزمات الإنتاج لها، فضلاً عن المعاونة فى زيادة حجم المعروض من سلع وحاصلات زراعية على منصة البورصة المصرية للسلع، لتكون بورصة حاضرة يتداول فيها كل أنواع السلع والحبوب والحاصلات الزراعية الأخرى.

وثمن القصير وجود سوق منظمة للسلع تحفز المزارعين على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية عبر منصة البورصة.

وأضاف أن الاجتماع بحث أيضًا آليات تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية للذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من سلع أخرى من خلال قيام هيئة السلع التموينية بالتعاقد معهم والشراء منهم مع تحديد السعر المناسب والعادل والبيع لصغار منتجى الدواجن وكذا مصانع الأعلاف تباعاً.

وشدد القصير أيضًا على ضرورة بحث إمكانية إنشاء كيان تابع للدولة يتولى أمور الزراعات التعاقدية والاستيراد للسلع الضرورية عندما تقتضى الحاجة إلى ذلك، ويكون دوره فى الأساس التواجد كصانع سوق وقت الأزمات والعمل على ضبط الأسعار واستقرارها فى السوق المحلية.

من ناحيته، قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تدشين عمل البورصة فعلياً فى نوفمبر الماضى من خلال طرح سلعة القمح المستورد إضافة إلى دراسة قائمة أخرى من السلع الأساسية والتى سيتم طرحها تباعاً بالبورصة المصرية للسلع.

وأشار إلى قيام هيئة السلع التموينية بشراء 50 ألف طن ذرة صفراء يتم طرحها فى البورصة المصرية للسلع قريباً مع تحديد الآلية المناسبة لضمان وصولها لصغار مربيين للدواجن.

وأوضح عشماوى أنه يمكن لهيئة السلع التموينية استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا مع جاهزية الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع لتخزين تلك النوعية من الحبوب عقب تزويدها بتجهيزات المجففات، وجدير بالذكر ان القدرات والسعات التخزينية للصوامع حالياً تسمح باستقبال تلك الغلال عقب تدشين "شركة أرض الخير" والتى تم أنشاؤها بالشراكة مع هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع والبنك المصري الزراعى مع الاعتماد على كفاءة الصوامع بالشركة القابضة للصوامع والشون الخاصة بالبنك المصري الزراعى فى تخزين تلك السلع.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع اتحاد منتجى الدواجن بحضور المعنيين من وزارتى الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والبورصة المصرية للسلع لبحث إمكانية الربط بين منتجى الدواجن وبيض المائدة والبورصة المصرية للسلع.