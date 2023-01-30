لجان بـ5 محافظات يحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة إليها إلا بشرط

جدة - نرمين السيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة إدارات تعليمية على مستوى 5 محافظات، يحظر قبول أى طلبات من طلاب الثانوية العامة بالتحويل إليها، سواء كان التحويل لمدارس رسمية أو خاصة، إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوى بديوان عام وزارة التربية والتعليم وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كل مستندات التحويل، للبت فى قبول التحويل من عدمه.





وبحسب كتيب تعليمات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 - 2023، فإن الإدارات المنوطة بالقرار الذى صدق عليه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى هى: - مديرية كفر الشيخ: بيلا، الحامول وسيدى سالم. - مديرية أسيوط: البدارى ديروط وصدفا - مديرية سوهاج: دار السلام، أخميم وجهينة. - مديرية قنا: نجع حمادى. - مديرية أسوان: إدفو. وتأتى هذه الإجراءات فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مواجهة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية العامة، إذ شهدت السنوات الماضية، تحويلات كثيرة من طلاب الثانوية العامة للجان بعينها فى هذه الإدارات التعليمية، فى محاولة للغش الجماعى عن طريق إحداث حالات شغب، كما تعرف بعض لجان هذه الإدارات بـ"لجان أولاد الأكابر". وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن مصطلح لجان أولاد الأكابر لن يكون له وجود هذا العام. وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، وتستمر لمدة شهر كامل.

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