رئيس جامعة القاهرة وسفير بيرو يبحثان التعاون بالمجالات البحثية والأكاديمية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خوسيه بيتا تكورت سفير دولة بيرو بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون فى المجالات البحثية والأكاديمية بين جامعة القاهرة وجامعات دولة بيرو فى أمريكا اللاتينية.





جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الهادى العوضى عميد كلية الحقوق، ورئيسة قسم التاريخ بكلية الآداب الدكتورة سحر حنفى، ورئيسة قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب الدكتورة جيهان أمين.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تشهد تطورات كبيرة وضعتها فى سياق جامعات الجيل الرابع، وتحرص على فتح آفاق التعاون الدولى الأكاديمى والبحثى فى مختلف المجالات مع جامعات عالمية مرموقة تحتل مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية، وإنشاء العديد من الدرجات العلمية المشتركة معها، بما يدعم العملية التعليمية والبحثية.



وأشاد سفير دولة بيرو، خلال اللقاء، بمكانة جامعة القاهرة المرموقة عالميا وقيمتها العلمية الكبرى، وإسهاماتها المتميزة فى مجال البحث العلمى على المستوى الدولى، ومستويات الدراسة المتقدمة بها والتى تلبى حاجة سوق العمل سواء المحلية أو الدولية، بما يجعلها جامعة متفردة بين الجامعات المصرية والأجنبية، معربا عن رغبته فى عقد ندوات ولقاءات ثقافية بجامعة القاهرة حول التعريف بدولة بيرو وهويتها وثقافتها خاصة وبأمريكا اللاتينية عامة، بما يسهم فى تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل والدبلوماسية الثقافية بين الجانبين.

وتناول اللقاء، عدة موضوعات، أهمها التعاون مع الجامعات البيروفية، وتبادل الأساتذة، وأهمية الانفتاح على الثقافات والمعارف الأخرى، والاستفادة من تجارب الآخرين، والذى يعد أحد مسارات جامعة القاهرة فى تطوير العملية التعليمية.