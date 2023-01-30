بمناسبة احتفالات الشرطة.. الداخلية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان "الوعى العام لدعم الاستقرار الوطني"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 11:28 صباحاً - نظمت أكاديمية الشرطة، صباح اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية عن "الوعى العام لدعم الاستقرار الوطني"، بمشاركة قيادات مركز بحوث الشرطة وضباط القوات المسلحة وخبراء المتخصصين فى هذا الشأن.

وتنطلق فاعليات الندوة بحضور اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية وقيادات أكاديمية الشرطة وقادة الفكر والرأى والخبراء المتخصصين.

وتحدث اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في بداية الندوة، بأن وزارة الداخلية تولى اهتمام كبير برفع الوعى العام كأحد دعائم الاستقرار.

ونقل تحيات محمود توفيق وزير الداخلية الذى يولى اهتمامًا بالندوة تأكيد لاستراتيحية الوزارة ، وذات الأبعاد الاجتماعية، ولرفع الوعى المجتمعى وكافة القضايا والتغييرات الدولية، حيث تحرص كافة الدول على رفع مستوى الوعى باستخدام بعض الدول الشعوب لنشر مخططاتها.

وأضاف اللواء هانى أبو المكارم خلال فاعلية الندوة المنعقدة بمركز بحوث الشرطة بالتجمع الخامس، قائلاً: "نعمل على رفع مستوى العام لمواجهة الهجمه الشرسة والدخلية على المجتمع ومواجهة الحملات الممنهجة لنيل من استقرار المجتمع ، مشيرًا بأنه لا يمكن إحباط مخططات إسقاط الدول الا من خلال رفع المستوى الوعى وهو ما اكدت عليه القيادة السياسية برفع مستوى الوعى العام لمواجهة مخططات الاستقرار".

وأضاف مساعد الوزير أن كل الدول تهدف لرفع الوعى العام لحماية مجتمعاتها وذلك من خلال تكاتف كافة المؤسسات بالدولة لرفع الوعى العام تجاه كاف المتغيرات فى مواجهة هجمة شرسة على المجتماعات من خلال حملات موجه من الاعلام المضلل.