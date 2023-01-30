رئيس جامعة القاهرة يلتقى سفير بيرو بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 11:27 صباحاً - د. الخشت: الانفتاح على الثقافات والمعارف الأخرى والاستفادة من التجارب الدولية أحد مسارات جامعة القاهرة فى تطوير العملية التعليمية

د. الخشت:جامعة القاهرة تشهد تطورات كبيرة وضعتها فى سياق جامعات الجيل الرابع وتفتح آفاق التعاون الدولى مع الجامعات العالمية

سفير بيرو يشيد بمكانة جامعة القاهرة الدولية ومستويات الدراسة المتقدمةبها وتعد جامعة متفردة بين الجامعات المصرية والأجنبية

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيد خوسيه بيتا تكورت سفير دولة بيرو بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سُبل التعاون في المجالات البحثية والأكاديمية بين جامعة القاهرة وجامعات دولة بيرو فى أمريكا اللاتينية، وبحضور الدكتور عبد الهادي العوضي عميد كلية الحقوق، ورئيسة قسم التاريخ بكلية الآداب الأستاذة الدكتورة سحر حنفي، ورئيسة قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب الأستاذة الدكتورة جيهان أمين.

وتناول اللقاء، عدة موضوعات، أهمها التعاون مع الجامعات البيروية، وتبادل الأساتذة، وأهمية الانفتاح على الثقافات والمعارف الأخرى، والاستفادة من تجارب الآخرين، والذي يُعد أحد مسارات جامعة القاهرة في تطوير العملية التعليمية.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تشهد تطورات كبيرة وضعتها في سياق جامعات الجيل الرابع، وتحرص على فتح آفاق التعاون الدولي الأكاديمي والبحثي في مختلف المجالات مع جامعات عالمية مرموقة تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، وإنشاء العديد من الدرجات العلمية المشتركة معها، بما يدعم العملية التعليمية والبحثية.

وأشاد سفير دولة بيرو، خلال اللقاء، بمكانة جامعة القاهرة المرموقة عالميًا وقيمتها العلمية الكُبرى، وإسهاماتها المتميزة في مجال البحث العلمي على المستوى الدولي، ومستويات الدراسة المتقدمة بها والتي تلبي حاجة سوق العمل سواء المحلية أو الدولية، بما يجعلها جامعة متفردة بين الجامعات المصرية والأجنبية، معربًا عن رغبته في عقد ندوات ولقاءات ثقافية بجامعة القاهرة حول التعريف بدولة بيرو وهويتها وثقافتها خاصة وبأمريكا اللاتينية عامة، بما يساهم في تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل والدبلوماسية الثقافية بين الجانبين.