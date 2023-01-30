وزيرة البيئة تناقش مع ممثلى البنك الدولى مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع ممثلى البنك الدولى، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الوضع الراهن لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، الذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك بقيمة 200 مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور محمد حسن مدير المشروع.





وأثنت الوزيرة خلال الاجتماع على الدعم المتواصل من البنك لوزارة البيئة خاصة خلال فترة الإعداد وانعقاد مؤتمر المناخCOP27، والدعم لمبادرة إدارة المخلفات لأفريقيا 50 بحلول 2050، بينما أكدت ممثلة البنك الدولى حرصهم على تأمين الدعم اللازم فى الجوانب الأساسية لمواجهة التحديات، وتحديد مجالات التقدم ومتطلبات المضى قدما من خلال العمل الجماعى.

واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه فى مسار المشروع على مدار 18 شهر ماضيين من تقدم والتحديات والمعوقات الطارئة، وذلك فى مكونات المشروع المختلفة، وهى (إدارة المخلفات الصلبة، تحسين جودة الهواء، تغير المناخ، والتواصل والتوعية والمشاركة المجتمعية)، وآليات الإسراع من الانتهاء من خطة عمل المشروع، لتسريع وتيرة التنفيذ.

ولفتت الوزيرة، إلى تميز هذا المشروع فى الربط بين مواجهة تغير المناخ وجودة الهواء، لمساعدة الدولة على المضى قدما فى هذا الملف، والإعداد لرسائل جديدة للسيطرة على للسحابة السوداء، والاستفادة من المشروع فى تعزيز النظام والبنية التحتية الذى أسسته وزارة البيئة فى مجال نوعية الهواء، من خلال تعزيز جمع وإدارة المعلومات لمساعدة صانعى القرار واتاحة المعلومات للمواطنين، وذلك فى إطار هدف المشروع لبناء المناخ الداعم فى مصر لتقليل تلوث الهواء ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأكدت ياسمين فؤاد، أن تنفيذ مجمع العاشر من رمضان لإدارة المخلفات ضمن مكون إدارة المخلفات الصلبة بالمشروع سيكون نموذج رائد للتنفيذ، حيث تم الانتهاء من وثائق العطاءات الخاصة بالبنية التحتية لمجمع العاشر من رمضان بقيمة 17 مليون دولار أمريكى، ووجهت الوزيرة بضرورة تسريع وتيرة العمل فى مكون إدارة المخلفات الصلبة، وأيضا مكون الصحة وCOVID 19.

وأشارت الوزيرة أيضا إلى ضرورة تفعيل مكون تغير المناخ خاصة بعد ما حصدناه من مخرجات لمؤتمر المناخ COP27، وانعقاد اجتماع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية قريبا لوضع خارطة طريق لما بعد مؤتمر المناخ، فى ظل الوثائق العديدة التى اصدرتها الحكومة المصرية كالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة والتقرير القطرى لتغير المناخ، والتى مهدت الطريق بشكل أكبر لدمج بعد تغير المناخ فى قطاعات التنمية، والاستفادة من مكون تغير المناخ فى مجال الدعم الفنى وبناء القدرات والدراسات التى تبنى على الزخم المحقق من مؤتمر المناخ COP27.

كما تضمن الاجتماع عرض آخر مستجدات مكون النقل المستدام، حيث تم حشد الشركات الاستشارية من أجل "دراسة التخطيط والتصميم التفصيلى لمشروع الأتوبيسات الكهربائية"، وأيضا مكون التواصل والتوعية وتغيير السلوك والمشاركة المجتمعية، وعرض تجربة العمل مع محافظة القليوبية من خلال وحدة المشاركة المجتمعية فى العديد من الأنشطة الهادفة لدمج القطاع غير الرسمى فى منظومة إدارة المخلفات، وتغيير السلوك فى مجال النقل المستدام.

جدير بالذكر، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى يهدف إلى الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتغير المناخ فى قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء، وتنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع كل من وزارات التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان، ومحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وهيئة النقل العام بالقاهرة.