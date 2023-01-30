مدبولى: وثيقة ملكية الدولة إضافة مهمة لسوق السندات والأسهم

جدة - نرمين السيد - أعرب مدبولى، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على شاشة «إكسترا نيوز»، عن سعادته بحضور المؤتمر، قائلا إنّه سيكون منصة مهمة بين المستثمرين وشركات القطاع الخاص، وبين الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء، أنّ الحكومة ستدعم كل المنصات التى ترى أنّها ستساعد الجميع فى فهم الأهداف التى تسعى لها الدولة، وكذلك الفرص التى تظهر أمامنا.
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