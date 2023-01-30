جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن المحافظات تواصل يومياً فتح أعداد من ‏معارض "أهلا رمضان"، موضحا أن عدد ‏المعارض التى تم افتتاحها تخطى الـ200 معرض بكل ‏المحافظات.





وأشار إلى وجود عدد كبير من الشوادر بالقرى ‏والنجوع، إضافة إلى الشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية، ‏والتى تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين. ‏وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، إن ‏وزير التموين يتابع يومياً ضخ السلع بتلك ‏المعرض، إضافة إلى توافرها بالمجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية، وأكد المتحدث الرسمى أن التخفيضات ‏بتلك المعارض تتراوح ما بين الـ25% والـ30%، مشيرا إلى أن جميع السلع متوفرة بمعارض "أهلا رمضان"، ويتم ‏متابعة جودتها يومياً من قبل مديريات التموين. وأكد المتحدث الرسمى أن التخفيضات الموجودة بالمجمعات ‏الاستهلاكية بكل السلع وركن "أهلا رمضان" بالسلاسل ‏التجارية هى نفس نسب التخفيضات بالمعارض. وأضاف كمال أن الوزارة ستبدأ فى الأول من شهر فبراير صرف ‏السلع التموينية لـ 64 مليون المستفيدين من الدعم، ‏إضافة إلى استكمال صرف الدعم الاستثنائى للمستحقين ممن تنطبق ‏عليهم شروط المنحة طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين: افتتاح 200 معرض «أهلا رمضان» بالمحافظات حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.