مركز معلومات الوزراء: إدراج 14 جامعة في تصنيف الجامعات QS البريطاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 10:25 صباحاً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن إدراج 14 جامعة مصرية فى تصنيف الجامعات Quacquarelli_Symonds البريطانى لعام 2023.

ويضم تصنيف الجامعات Quacquarelli_Symonds البريطاني أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، ولا تزال مصر الأعلى تمثيلا بين الدول الإفريقية فى التصنيف بـ 14 جامعة من بين 32 جامعة إفريقية خلال عام 2023.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الجامعات هى: الجامعة الأمريكية، جامعة القاهرة Cairo University، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المستقبل، جامعة الأزهر، الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، جامعة حلوان، جامعة المنصورة، جامعة قناة السويس، جامعة طنطا، جامعة الزقازيق.