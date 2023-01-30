عاجل- رئيس الوزراء: العالم يشهد اليوم تحديات استثنائية

جدة - نرمين السيد - وقال مدبولى إن "العالم يشهد اليوم تحديات استثنائية"، مردفا: "تواجدنا هنا هو شهادة على أهمية المشاركة المتعددة الأطراف وفتح الآفاق للفرص الاستثمارية". وأكد رئيس الوزراء على أن مصر ترحب بالحوارات البناءة التى يمكنها أن تتخطى آليات الاستثمار التقليدية.

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