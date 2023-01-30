وزير التعليم العالى يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى، وخصوصا فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والاتحاد الأوروبى فى العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.





وأشار إلى أهمية تعزيز دور التعاون مع الاتحاد الأوروبى لدعم تحقيق رؤية وخطة عمل الوزارة والمتماشية مع أولويات وبرامج الاتحاد الأوروبى.

جاء ذلك خلال استقباله ماريا كريستينا روسو، مدير إدارة النهج العالمى والتعاون الدولى فى البحوث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والوفد المرافق لهما؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، بمقر الوزارة.

وأشار عاشور إلى الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الأعوام 2022-2032، والتى تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن هذه الرؤية ترتكز على 7 محاور رئيسية تتماشى مع أولويات السياسة الخاصة لبرامج الاتحاد الأوروبى فى فترته الحالية وحتى 2027، ومن أهمها: الابتكار والصناعة والطاقة المتجددة والصحة، موضحًا أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف الوصول إلى (الريادة والإبداع) بإيجاد منظومة تنمى الإبداع وتربطه بالمجتمع، وتشجع الشباب على الابتكار.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان زيادة فرص التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجالات متعددة، أبرزها مجالات الصحة، الثقافة والإبداع والمجتمع الشامل، الصناعة الرقمية والفضاء، المناخ والطاقة والتنقل، الغذاء والاقتصاد الحيوى والموارد الطبيعية والزراعة والبيئة، مع التركيز على تعزيز دور مصر فى إطار دول البحر المتوسط وكذلك فى القارة الإفريقية.

وقد ناقش الجانبان تنظيم العديد من ورش العمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ بهدف بناء القدرات ودعم التقديم والمشاركة فى مختلف البرامج التى يمولها الاتحاد الأوروبى، من خلال خريطة طريق فى المجالات ذات الاهتمام المشترك والتى تخدم رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أشادت ماريا روسو بالتعاون مع مصر، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبى على دعم رؤية مصر لتحقيق أهدافها التنموية، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع المشتركة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى يهتم بالتركيز على ثلاثة مجالات هى: الطاقة الجديدة والمتجددة، الصحة، وقضية تغير المناخ، مشيدة بنجاح التعاون مع مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج، ومنها: برنامج Horizon Europe، والذى يقدم الدعم والتمويل للعلماء وبرامج البحوث والابتكار.

وأضافت روسو أن الاتحاد الأوروبى يسعى من خلال العديد من المبادرات والمشروعات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والاستثمار فى العلوم، وتشجيع التكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى حرص الاتحاد الأوروبى على تعزيز آفاق التعاون مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، والاتحاد الإفريقى وخصوصا فى مجالات الغذاء، والطاقة، وتغير المناخ، والصحة ضمن برنامج Horizon Europe.

ومن جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبى بالعلاقات المتميزة مع مصر باعتبارها شريكًا أساسيًّا فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى فى العديد من المجالات، خاصًة مجالي التعليم العالى والبحث العلمى، ومنها: برنامج الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم العالى "إيراسموس"، والذى يهدف إلى التعاون على مستوى التبادل الطلابى الأكاديمي، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين والموظفين للسفر إلى أوروبا، وكذلك برنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى "إيراسموس+" لتشجيع الابتكار العلمي، وبرنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة المتوسط "بريما"، وبرنامج "هورايزون"، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون وتعميق الشراكة مع مصر فى كل المجالات خصوصا مجال الطاقة النظيفة، والتطور التكنولوجى، والاقتصاد الرقمى.

حضر اللقاء من الجانب المصرى، الدكتور محمد الشناوى، القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، السفير عمر أبوعيش رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، الدكتور سلمى يسرى، مستشار الوزير للتعاون الدولى. ومن المفوضية الأوروبية، نينكى بوسيمان، رئيس وحدة الإدارة العامة للبحوث والابتكار والنهج العالمى والتعاون الدولى لإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والعلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية، الدكتور هبة جابر، المسؤول الإقليمى للبحوث الابتكار بوفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، أليساندرو كالابرو، المسؤول السياسى للتعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالشرق الأوسط وجنوب البحر الأبيض المتوسط بالمفوضية الأوروبية.