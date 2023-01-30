أخبار مصرية

مدبولى: هدفنا تقديم حياة أفضل للمجتمع المصرى

0 نشر
أحمد حمدى 2023-01-30 10:14 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أضاف خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن مصر ترحب بالحوارات البناءة التى يمكنها أن تتخطى آليات الاستثمار التقليدية.

وشدد على أن خطة الحكومة فى 2023 تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والعمل على تمكين القطاع الخاص، مشيدا بالمؤتمر، ومؤكدا: "هذه المؤتمرات تقدم منصة مهمة للمستثمرين". 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: هدفنا تقديم حياة أفضل للمجتمع المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا