مدبولى: هدفنا تقديم حياة أفضل للمجتمع المصرى

جدة - نرمين السيد - أضاف خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن مصر ترحب بالحوارات البناءة التى يمكنها أن تتخطى آليات الاستثمار التقليدية. وشدد على أن خطة الحكومة فى 2023 تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والعمل على تمكين القطاع الخاص، مشيدا بالمؤتمر، ومؤكدا: "هذه المؤتمرات تقدم منصة مهمة للمستثمرين".

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