مدبولى: تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار على رأس أولوياتنا فى 2023

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه عند الحديث عن الاستثمار، يجب التأكيد على أن تمكين القطاع الخاص واجتذاب الاستثمار الأجنبى للبلاد على رأس أولويات أجندتنا، وأود أن أؤكد للجميع أن هذه ليست خطة 5 أو 10 سنوات قادمة، ولكنها خطة عام 2023 بالفعل.





وأضاف «مدبولى»، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على شاشة "إكسترا نيوز" : «هذه استراتيجية عامة، تضع الاستثمار والنمو القائم على الاستثمار، فى لب التنفيذ، تحت مظلة وزارة المالية، وكذلك مبادرة إقراض جديدة لاثنين من أهم القطاعات الصناعة والزراعة». وتابع رئيس مجلس الوزراء: «توسعنا كذلك فى تغطية المعدات والأجهزة للإنتاج الصناعى من خلال سوق رأس المال، كأحد المصادر الرئيسية للتمويل، فالحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال أسواق المال، و(إيجى إكس) عاد مرة أخرى لتحقيق المكاسب فى أسواق المال».

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