جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال أسواق المال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- رئيس الوزراء: مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية هذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.