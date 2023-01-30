وزير الرى يشيد بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا

جدة - نرمين السيد - ورحب الدكتور سويلم بالسفير والوفد الموافق له، مشيداً بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية والذى تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الموارد المائية والرى، مؤكداً رغبته فى استمرار هذا التعاون المتميز، وحرصه على تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، عبّر هارتمان عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر فى كل المجالات لاسيما فى مجال الموارد المائية.

وتم خلال اللقاء مناقشة تطورات التعاون بين مصر وألمانيا طبقاً لنتائج اللقاء الذى عُقد بين الدكتور سويلم وسينجا سولزى، وزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27، وما تلاها من توقيع اتفاق مع الجانب الألمانى فى شهر نوفمبر الماضى لتطبيق تجربة لتنفيذ أعمال تأهيل للترع والمساقى بمحافظة البحيرة باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.

كما تم الاتفاق أيضاً على التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والألمانى لإعداد دراسات فنية عن استخدام نظم الرى الحديث فى مصر بديلاً عن الرى بالغمر، وتقييم هذا التحول من كل النواحى المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وتم التباحث خلال اللقاء حول الدور الذى يُمكن أن يقوم به الجانب الألمانى فى دعم مشاريع المياه ذات الأولوية، بما يُسهم فى تحقيق الإدارة المثلى للمياه وتحقيق الأمن الغذائى خصوصا فى المناطق الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة توجيه التمويلات المتاحة لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، خصوصا فى مجال حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول.

وأوضح الدكتور سويلم أنه سبق تنفيذ 11 مشروعا فى مجال الموارد المائية فى إطار التعاون بين مصر وألمانيا، من أبرزها "مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية"، "مشروع قناطر نجع حمادى الجديدة ومحطتها الكهرومائية"، "مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى مساحة 550 ألف فدان بترعتى المحمودية وميت يزيد"، "مشروع تطوير الرى بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ"، "إحلال وتجديد محطات الرى والصرف"، "البرنامج القومى للصرف" بتمويل من بنك التعمير الألمانى.

وفى إطار التحضير لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمزمع عقده فى شهر مارس المقبل، تطرق السفير الألمانى للمساعى القائمة نحو حث الأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص للمياه، وهو الأمر الذى لاقى ترحيباً من الوزير.

وأشار الدكتور سويلم إلى قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ السابق بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، والتى تُعد نقطة البداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف فى قطاع المياه، معرباً عن أمله فى مشاركة ألمانيا فى دعم هذه المبادرة المهمة والتى ستُساهم بلا شك فى التعامل مع التأثيرات السلبية للمناخ فى الدول النامية وخصوصا الدول الإفريقية.

وأكد استعداد مصر لتكون مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة هذه المبادرة، مشيراً لقيام مصر بالفعل بتقديم خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة، من خلال تدريب المتخصصين الأفارقة بالمركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.