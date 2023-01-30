إطلاق مبادرة «ابدأ حياة» لتأهيل المعيلات بالغربية (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، بالتعاون مع "حياة كريمة"، مبادرة "ابدأ حياة" لتأهيل السيدات المعيلات وتدريبهن على مهنة الخياطة والتفصيل فى محافظة الغربية بقرية كفر الزيتون.





وتشمل مبادرة ابدأ حياة تدريب 30 سيدة فى مشاغل الخياطة فى قرية نهطاى وتفهنا العزب.

وتهدف مبادرة ابدأ إلى توفير فرص عمل وتوطين الصناعات وتقليل الاستيراد، وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة بـ 200 مليار جنيه.

وفى السادس والعشرين من أبريل 2022 وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية أعلن الرئيس السيسى عن إطلاق مبادرة "ابدأ" كمبادرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص لتوطين العديد من الصناعات فى مصر.

وفى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر 2022 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح أولى مشروعات "ابدأ" وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، مشيرا إلى أن المبادرة تقوم على عدة أهداف تشمل توطين الصناعة الحديثة، وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لسوق العمل.

وبشكل عام تنفذ "ابدأ" 6 ممارسات للاستثمار فى الأثر وتتمثل فى الآتى: التمكين بالبحث والتطوير والحوافز الضريبية، وبناء بيئات العمل، ودعم بيئات العمل، ودعم البنية التحتية للاستثمار، والتمويل بأنواعه.