الصحة تتعاون مع شركات عالمية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى الدوليين (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة SOS الأكبر عالميا المتخصصة فى تقديم الخدمات الصحية للمرضى الدوليين.





جاء ذلك على هامش حضور وزير الصحة والسكان، لمعرض ومؤتمر الصحة العربى "آراب هيلث 2023" الذى يعقد فى الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير المقبل، فى مركز دبى التجارى العالمى، بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومن جانب شركة SOS السيدة كاثى بريت المدير الإقليمى للشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية.



وأوضح الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن البروتوكول يؤهل مصر للانضمام إلى الشبكة الطبية الدولية، وأن تكون مركزا رئيسيا للشبكة فى قارة أفريقيا، بما يساهم فى تعزيز الفرص التنافسية للدولة المصرية فى مجال السياحة الصحية.



وأضاف "السبكى" أن البروتوكول يدعم التعاون مع شركة SOS لتدريب الفرق الطبية على الإخلاء الطبى الجوى، وإدارة الأزمات والكوارث بالمنظور الدولى، إلى جانب التعامل مع المرضى الدوليين التابعين للمنظمات الدولية، وشركات التعدين والبترول من مختلف الجنسيات.



وأشار السبكى إلى أن شركة SOS كانت قد زارت لـ8 مستشفيات فى محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، تم خلالها تقييم المنشآت والخدمات المقدمة بها، وهو ما كان بمثابة خطوة أولى لتوقيع هذا البروتوكول.