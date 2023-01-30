«الأنباء» الكويتية تبرز تأكيد السيسى أهمية الحوار والتفاوض لتحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الاثنين تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية الحوار والتفاوض والعمل لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل لاستكمال مسار السلام وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب.





وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسى ونظيره الأرمينى يؤكدان أهمية الحوار للسلام العالمى" إن الرئيس السيسى أكد أنه تم خلال المباحثات مع الرئيس الأرمينى فاهاجن خاتشاتوريان، التطرق لعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء فى منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز، إذ تم التأكيد على أهمية الحوار والتفاوض والعمل لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل لاستكمال مسار السلام وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب لاسيما فى المرحلة الراهنة التى تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادى فى ضوء تداعيات أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية".

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى أعرب - فى كلمته خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأرمينى - عن سعادته بوجوده فى العاصمة الأرمينية يريفان كأول رئيس مصرى يزور هذه المدينة الرائعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التى شهدت مرور 30 سنة على تدشينها، وهى الزيارة التى تعكس مدى الاهتمام والتقدير الذى تكنه مصر لعلاقاتها مع أرمينيا واهتمامها بتطويرها فى مختلف المجالات.

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال"إنه على الجانب الاقتصادى تم التأكيد - خلال المباحثات مع الرئيس الأرمينى - على أهمية العمل المشترك على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين بحيث يتناسب مع الإمكانات الواعدة لكليهما، وكذا مع العلاقات السياسية المتميزة بينهما لما لها من خصوصية شعبية".