«معلومات الوزراء»: إدراج 14 جامعة فى تصنيف الجامعات QS البريطانى

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جدة - نرمين السيد - ويضم تصنيف الجامعات Quacquarelli_Symonds البريطانى أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، ولا تزال مصر الأعلى تمثيلا بين الدول الإفريقية فى التصنيف بـ 14 جامعة من بين 32 جامعة إفريقية خلال عام 2023.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الجامعات هى: الجامعة الأمريكية، جامعة القاهرة Cairo University، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المستقبل، جامعة الأزهر، الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، جامعة حلوان، جامعة المنصورة، جامعة قناة السويس، جامعة طنطا، جامعة الزقازيق.
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