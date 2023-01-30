وزير الخارجية الأسبق يعلق على زيارة وزير الخارجية الأمريكى لمصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكد العرابى، خلال مداخلة مع برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن توقيت الزيارة مهم للغاية خاصة مع زيادة التوتر فى الأراضى الفلسطينية.

ولفت إلى أن هذه الزيارة تعزز دور مصر ويعيطها اعترافا قويا وصريحا أنها دولة محورية وتعمل للسلام.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أن اختيار مصر لتكون بداية جولته فى المنطقة يأتى حرصا منه على تعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن هناك شراكة استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، لذلك هناك اهتمام كبير بتعزيزها من خلال التحاور والانخراط مع الشباب وليس الانخراط مع الحكومات فقط، وذلك لأن الشباب هم من سيصنع هذا البلد مستقبلا وهم القادة القادمين,