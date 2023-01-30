سعر الدولار اليوم الإثنين 30 -1- 2023 فى البنوك المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 08:29 صباحاً - سعر الدولار اليوم الاثنين 30 يناير 2023 في البنوك المصرية من خلال التحديثات الأخيرة التي تشهدها لوحة التعاملات المالية مؤخرا.

وإليكم سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 29.85 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى نحو 29.74 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع.

قدر بنك مصر الدولار الأمريكي بنحو 29.74 جنيه للشراء و 29.84 جنيه للبيع.

بلغت قيمة العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية بنحو 29.84 جنيه للشراء و 29.94 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار الأمريكي في عمليات الشراء نحو 29.84 جنيه وفي عمليات البيع نحو 29.94 جنيه.