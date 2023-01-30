مباحثات الرئيس السيسى مع نظيره الأرمينى تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان (السيسى: مصر مقصد استثمارى واعد، وأنجزنا طفرة فى مشروعات البنية التحتية والطاقة)، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسى أكد خلال لقائه، أمس، فى القصر الرئاسى بالعاصمة الأرمينية، مع نظيره الأرمينى - تتطلع مصر إلى تعميق العلاقات مع أرمينيا، لا سيما على المستوى الاقتصادى، معربا عن ثقته فى أن زيارته العاصمة الأرمينية يريفان ستكون نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز العلاقات المصرية ــ الأرمينية فى جميع المجالات.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضى، تصريحاته بأن الرئيسين عقدا مباحثات مغلقة، تبعتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين.

وأضافت أن الرئيس السيسى أعرب خلال المؤتمر الصحفى عن سعادته بوجوده فى يريفان كأول رئيس مصرى يزور هذه المدينة الرائعة، بما يعكس مدى الاهتمام والتقدير الذى تكنه مصر لعلاقاتها مع أرمينيا، وأكد أهمية العمل المشترك، لزيادة التبادل التجارى بين الدولتين، الأمر الذى يتطلب تنشيط الآليات الاقتصادية بينهما، وفى مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، ومنتدى رجال الأعمال.

من جانبه، أكد الرئيس الأرمينى أن زيارة الرئيس السيسى بلاده تعد تاريخية، مشيرا إلى أن الصداقة بين البلدين تنبع من أعماق القرون، وتتعزز بأكثر من ثلاثين عاما من العلاقات المستقلة بين مصر وأرمينيا، ولافتا إلى أن بلاده لن تنسى استقبال الشعب المصرى للأرمن الذين نجوا من الإبادة الجماعية.

وأشارت (الأهرام) إلى أن الرئيس السيسى ونظيره الأرمينى شهدا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائى فى المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافة والشباب ودعم الاستثمار.

وتابعت أن الرئيس السيسى عقد أيضا مع رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، جلسة مباحثات، أمس، اتفقا خلالها على تعزيز التعاون المشترك، لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمنظور شامل.

أما صحيفة (الأخبار) ذكرت - تحت عنوان (متابعة إجراءات انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية) - أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ترأس، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعى القطار الكهربائى الخفيف، والمونوريل، داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة؛ من أجل دفع العمل بهما.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء تأكيده - فى مستهل الاجتماع - ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل تذليل أية تحديات قد تظهر على أرض الواقع فى هذين المشروعين، باعتبارهما من وسائل النقل الجماعى والحضارية، ويسهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

وتحت عنوان (بلينكن يبدأ زيارة لمصر)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بدأ، أمس، زيارة إلى القاهرة تستمر يومين يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضافت الصحيفة أن بلينكن يجتمع خلال الزيارة مع سامح شكرى وزير الخارجية وعدد من كبار المسئولين المصريين؛ لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن والسلام فى المنطقة.

وأشارت إلى أن زيارة الوزير بلينكن لمصر تأتى ضمن جولة بالمنطقة تشمل كذلك إسرائيل والضفة الغربية.. كما من المقرر أن يعقد سامح شكرى اليوم مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الأمريكى بمقر وزارة الخارجية.

وفى سياق آخر، وتحت عنوان (وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة يهنئان وزير الداخلية بعيد الشرطة)، ذكرت (الجمهورية) أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، استقبل، أمس، بمقر وزارة الداخلية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة للوزير ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة.

ونقلت الصحيفة عن الفريق أول محمد زكى تأكيده أن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية الخالدة تبرهن وتؤكد على ما يحمله رجال الشرطة من روح الوطنية والنضال، وتعكس مدى تلاحم الشعب المصرى مع شرطته فى سبيل الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.

وأشاد اللواء محمود توفيق بدور القوات المسلحة الباسلة فى دعم الأمن والاستقرار فى كافة ربوع البلاد مما ساهم فى دفع عجلة التنمية، مشيرا إلى عمق الروابط والتعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم فى القوات المسلحة باعتبارهما جناحى الأمن للأمة المصرية.

وعالميا، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) - تحت عنوان (تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بـ الضفة )- أن الضفة الغربية المحتلة شهدت، أمس، تصعيدا إسرائيليا، حيث تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى الضفة، وأسفرت اعتداءات مسلحة من قبل مستوطنين عن استشهاد شاب فلسطينى، يبلغ 18 عاما، بذريعة محاولته إطلاق النار تجاههم قرب "مستوطنة كدوميم" شرقى قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الصحيفة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، أمس، مدعومين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، ونفذوا جولات استفزازية فى باحات الأقصى، مؤدين طقوسا تلمودية، فى حين فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين من احتجاز لهويات البعض والتدقيق فى أخرى، كما نفذ المستوطنون فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية هجمات على فلسطينيين وممتلكاتهم، مقتلعين 200 شجرة زيتون، ومضرمين النار فى منزلين وسيارتين.

وأشارت إلى أن المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر أقر، حزمة عقوبات ردا على الهجومين الفلسطينيين اللذين أسفرا عن مقتل إسرائيليين.