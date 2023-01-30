الصحة تنفى فرض غرامات على متجاهلى استخراج الشهادة الصحية قبل الزواج

جدة - نرمين السيد - وأكدت، خلال مداخلة مع برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن تكلفة الشهادة مجانا، ولكن الفحوصات الطبية يدفع فيها مقابل رمزى وتم الاتفاق على 180 جنيها مقابل الفحوصات الطبية على 10 تحاليل.
وشددت على أن الدولة تدعم جزء كبير من التحاليل وهذا واجب الدولة للحفاظ على صحة المجتمع.
واشارت إلى أن هناك مبادرة الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج من البرنامج القومى لفحص المقبلين على الزواج، ومن المتوقع بداية المبادرة فى منتصف شهر فبراير.
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