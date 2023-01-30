الأوقاف تعلن أسماء 54 عالما يحيون الدروس والندوات بمسجد الحسين خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن ذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمى ملتقى الفكر من الإعلاميين.

وأكدت أن ذلك يأتى فى إطار الدور الدعوى والتثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية فى شهر رمضان المبارك من خلال الفاعليات والأنشطة التى ستقام فى مساجد مصر عامة ومسجد سيدنا الإمام الحسين - رضى الله عنه- خاصة.

وجاءت أسماء العلماء كالتالي: